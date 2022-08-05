史瓦濟蘭來台大學生，去年5月期間先在宿舍喝酒，晚上又回埤頭鄉住處一口氣灌上了6瓶啤酒，喝到醉醺醺，且未領有駕駛執照，卻想起背包忘了拿，都已經晚上10點多，竟了跨上重型機車馳騁回宿舍要拿背包，撞上死鄭姓騎士，案發後血液中酒精濃度高達299.2mg／d，檢方依公共危險罪嫌起訴，彰化地院判處5年有期徒刑。

判決書指出，關男2021年5月22日中午12許，先在宿舍內飲酒，晚上時7時許到9時許，又到彰化縣埤頭鄉住處喝6瓶海尼根啤酒，晚上10時許，騎機車沿埤頭鄉農場路由北往南方向行駛，行經農場路北上聯絡道附近時，因酒精影響致其判斷力降低，並未靠右行駛，反而偏左行駛，以至於撞擊騎機車行經該處的鄭男，鄭當場人車倒地昏迷，送彰化醫院搶救，因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等傷害而致神經性休克死亡。

關男也因為這場因車禍失去意識，經送醫救治，並抽血檢測，測得血液中酒精濃度為299.2mg／dL，「嚇！都喝到破表了到，大半夜還騎車」讓警察、醫護都搖頭。

這起酒駕又無照，導致車禍致死案件已經1年多，關男雖表達願意賠償被害人家屬，但至尚未與被害鄭男的家屬達成和解，並取得被害人家屬的諒解。

彰化地院一審判量處5年徒刑，地院法官說，被告為史瓦濟蘭籍雖因公共危險犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，但在我國並無其他刑事犯罪的前案紀錄，並表示願意繼續賠償被害人家屬等情，且尚無證據證明被告因犯案而有繼續危害社會安全之虞，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境的必要。

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