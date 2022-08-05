蘇貞昌、侯友宜今天上午見面時互碰手肘問好。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今天率領官員視察汐東捷運，地方原以為行政院要在選前釋放利多核定汐東捷運的期待落空，對此，新北市議會國民黨團書記長廖先翔痛批民進黨根本在拿人民的納稅錢替林佳龍辦造勢大會；廖先翔並指出，活動中蘇貞昌及各部會高層除了不斷的對林佳龍歌功頌德外，剩下的只有蘇貞昌對侯友宜的酸言酸語，對於滿心期待汐東捷運的市民來說無疑澆了一桶冷水。

圖/廖先翔粉絲專頁提供。

廖先翔指出，汐東捷運現在交通部已經完成審核並送交行政院，蘇貞昌與其大張旗鼓地來視察，不如回到行政院院長大位把汐東線的公文拿出來蓋章核定，意義遠大於今天不知所云的視察活動。

新北市議員白珮茹則批評，汐止的民眾對汐東捷運已經期待20年了，如果真要讓汐止民眾都感謝林佳龍之後才能核定的話，明天就帶著汐止鄉親到林佳龍競選總部登門致謝，鳳梨粽子都帶著保證讓林佳龍笑得合不攏嘴。

白珮茹也說，民眾真的不想關心爭功諉過的事情，如侯市長所說「所有的經費都是民脂民膏，取之於民用之於民」，新北市政府扛起了民眾的期待，也把後來出現的基隆捷運扛了起來，好好做事才是民眾所期待的。

廖先翔指出，蘇貞昌嘴巴說院長不該跟地方政府計較，卻又斤斤計較誰分攤了多少經費，對於滿心期待汐東捷運的市民朋友來說無疑澆了一桶冷水。