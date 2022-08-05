邱子芯外型甜美。（汗土娛樂提供）

甜美女星邱子芯去年9月開始投入8點檔《黃金歲月》，飾演郭晴文一角，最近戲份暫時休息，除了偶爾上節目曝光，公司也規畫安排上表演課，希望為之後不同的劇種與挑戰作準備。

近日她受邀為Disney＋獨家影集《獵鑽緝兇ADAMAS》做開播宣傳，自曝追劇屬於理智派，即使是喜歡的演員劇情還是首要考量，這部劇集從第1集開頭的運鏡、畫面色調還有超高級的豪宅場景就先吸引她的眼球，且以前就很喜歡池晟，「歐爸帥氣沒問題，搞笑也可愛，有演技有實力。」

這次為劇集拍攝仿劇照，從衣服到妝髮到首飾都很講究，她特別找髮型師整理相似的髮型、研究女主角的妝容色系，化妝、找服飾品牌和勘景全都自己來，希望可以跟女主角徐智慧致敬，開玩笑說：「我跟智慧歐逆應該有87分像吧。」

照片一PO上粉絲頁，網友紛紛表示：「連戒指都帶同手指 Hen會」；「妳去哪裡找到的拍照場景，竟然也有個87分像耶，還有衣服也是，真是太厲害了，佩服佩服。」