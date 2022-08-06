【愛傳媒兒童與閱讀專欄】國中小晨讀，往往由學校編選約20分鐘可完成閱讀的短文合輯，內容包含多元議題。《當世界生病的時候》(大好出版)為短篇故事合輯，議題由編輯分類，文字中年級以上適讀。筆者認為故事風格與議題具備「穿梭現實與奇幻間，織出的擬後人類童話」，即奇幻寫實中帶出當下疫情與生活環境議題，思考可深可淺，適合作為班級晨讀選文。

各篇議題與內容簡介如下。

童話與兒童心理

兒童文學對於童話的解釋，在於動物會說話，入情入裡的奇形幻想。相信動物會說話的兒童，通常年齡不會太大，因此創作者多用淺顯的文字書寫，往往也誤植了童話內容的淺薄，讓童話停留在表面文字的故事，難以深入人心且雋永，使得貝特罕及後人提出童話閱讀對於兒童心理的貢獻，大多停留在古典流傳下來的童話。

薩芙的童話作品合集《當世界生病的時候》，筆者認為故事如同洋蔥般具有層層的意涵：從故事到含意，從含意到時代文化，從時代文化到人性。孩子可能閱讀文字表面呈現的故事，隨著讀者年齡、經歷、閱讀歷程不同，故事可能開展不同的世界，如同剝洋蔥一般。適合現在教學現場上，閱讀歷程差異化頗大兒童少年的班級閱讀。也就是一本書，適合同一個班級孩子閱讀，其中有的孩子讀到文字故事，有的孩子讀到故事內裡，共讀的成人則可能產生不同的閱讀理解或者詮釋。

童話的幾個主題

短篇童話合集《當世界生病的時候》，作者和編輯很細心的為讀者區分童話標題為四類：情感的溫度、自然與人的思考、自我成長、遊戲成長。四個主題與童話標題，顯示了這本童話的調性：遊戲與成長，以及嘗試透過故事和孩子對話的方向。

「情感的溫度」子題中，短篇童話〈當世界生病的時候〉讓我們感受在疫情下，人與人間因隔離而產生距離，辨別不出你我，卻也因疫情時互相幫助，顯示出人性連結的溫度。除了故事，我們讀到了這兩年疫情生活的時代特徵(一百年後，人類研究台灣疫情生活的參考資料)，以及大時代下不變的善良人性(古典哲學家康德認為，兒童教育應該達到的普遍與至高目標)。開放式的結尾，則邀請孩子一起參與故事。

你想訂做一個夢嗎﹖內容會是什麼呢﹖甜的夢或者是鹹的﹖想加些什麼調味料呢﹖〈金色的夢〉暗示了當下地球環境、都市現象的緊張/放鬆，以及在這樣環境下生活的我們，透過夢帶來的幻想與解放。心理學的「夢」，不是白天生活的重述，而是白天生活素材不合邏輯的重組。作者似乎能掌握心理學的方向，給予「夢」更大的發揮空間。

「自然與人的思考」以海洋、微風、鬥雞、河狸、紫斑蝶、綠頭蒼蠅等自然與動物作為主角，擬人化的故事，嘗試讓孩子與環境互相同理。其中作者以孩子的角度來設定自然物的「小」，如小海浪、微風、小河狸、蒼蠅小點點等，嘗試讓孩子進入故事角色。另一方面，運用孩子們熟悉的「北風與太陽」故事和〈小小的簽名〉微風角色互文，協助讀過經典故事的孩子進入新故事，或者沒有閱讀經典故事的孩子未來更容易進入經典。〈奇克的戰術〉中鬥雞以不動制動，因而獲勝，展現了道家的態度。

「自我成長」中，〈哈伯任務〉的哈伯，有個機器人媽媽。現代機器與人的關係密切，最大的差異來自「人性」，如，情感。當機器人媽媽也擁有對孩子的情感，真實世界的人類媽媽跟機器媽媽之間，還有差別嗎﹖讓人深思。〈哈伯任務〉和自然系列主題故事，正好觸及後人類思潮，人類與機器間的關係，以及人類放下萬物主宰的上帝角色，回到自然環境，成為環境一份子後，人與環境的關係。然而童話的幻想特質與作者擬人化的書寫方式，非真實生態呈現，使得生態倫理的探討，仍然有段距離，但已經開啟了孩子透過文本對人類所處當代生態與機器關係情境，開啟對話的可能。

擁有先進的文化研究思潮外，作者同時也具有古典藝術史的素養。〈石頭姑娘〉中的雕刻藝術家貝尼尼，讓人聯想到十七世紀義大利雕塑家貝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini)早期的希臘神話雕像作品，以及目前最被瞻仰的雕像，大約是梵諦岡聖彼得大教堂內正廳的聖殤雕塑。〈一百雙眼睛的海面〉中海浪的故事，引用十九世紀風行於日本江戶庶民生活畫作的浮世繪，葛飾北齋「神奈川衝浪裏」作為故事想像素材。作者涉獵廣泛，古典與現實生活巧妙融合。

主題「遊戲時光」，則由孩子生活中熟悉的遊戲與玩具等著手。〈猜領袖〉如偵探般，主角逐步發現遊戲籤筒作弊的秘密;〈躲避球〉中兒童遊戲的政治性，〈安達的魚竿〉觸及放假時期，孩子們常發生的水邊遊戲安全事件;〈玩具歸來記〉提出傳統玩具與現代電子玩具間，作者似乎鍾情於傳統玩具的懷舊情感。

閱讀插畫家徐建國作品，每個童話故事的配圖，表現了連環圖的效果，將故事摘要在圖像中。圖像閱讀的新世代，圖文對照，能讀到插畫家角度的詮釋。

桑塔格(Susan Sontag)認為後現代大眾媒體，透過簡單化、模式化使人缺乏判斷力與思考力。對於文學等藝術評論與書寫文章，也反對當代書寫的簡單化。薩芙的童話集，具備了大眾文學媒體的超越性，同時示範了「童話」，也不只是「童」言「童」語。

作者為台東大學兒童文學所博士

教育部閱讀推手

圖像出處：大好出版社

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