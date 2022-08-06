芝山國小校園出現建置日照中心的機具完全沒有護欄和告示，家長擔憂恐危害孩童安全。（張斯綱辦公室提供／游念育台北傳真）

台北市政府規畫在芝山國小設置首間校園老人日間照顧中心，卻屢遭家長、議員質疑未善盡溝通，日照中心也在近期啟動工程，現在雖然是暑假期間，校園內進出的學生較少，但有家長發現，工程車和機具就直接放在校園內，完全沒有任何告示或護欄，家長質疑，恐危害到小朋友的安全。

芝山國小家長也在今早在學校門口抗議表示，近期雖然是暑假，但下午還是會有里民進出，工程機具沒有任何的告示或護欄，就擺在教學區域，工程期間是從8月到10月，家長擔憂，如果恢復開學，小朋友不懂萬一攀爬或玩耍受傷怎麼辦，家長送孩子到學校是希望能安心上班，不要提心吊膽。

此外，北市社會局雖然在7月初舉辦了一場說明會，但卻未善盡溝通，家長質疑北市府先發包後溝通，是霸王硬上弓，家長指出，一開始北市府根本沒跟家長溝通，是從新聞上看到才知道要建日照中心，而7月9日舉辦的說明會也沒有解決家長問題。北市議員張斯綱、汪志冰和陳慈慧，今天早上也到現場協助，解決施工機具問題，先將機具移出校園，待與家長充分溝通後再進行施工。

對此，北市副市長黃珊珊表示，跟議員開過很多次協調會做討論，學校多餘的空間拿來做公設是市府既有的政策，但家長希望不要有老人家設施進去這點對我們來說執行上有困難。

黃珊珊說，希望可以普及社福設施，也溝通非常久，但家長還是希望可以換地方或解約，而施工都有公告，也不是偷偷去施工，但還是希望理性溝通，有誤會或困難，希望家長會和教育局和社會局溝通。

黃珊珊表示，對於做社會福利這件事情，還是要達到雙贏，因為社區有需要，日照是將來高齡化社會必須要走的路，台北市的物價跟房價實在太高，一般的地方要設日照中心的確不容易，日照會是未來最重要的一環。