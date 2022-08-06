日前有代購業者向媒體投訴，淘寶從大陸到台灣的貨物會遭到海關攔截並全數銷毀，台灣關務署回應，並沒有接獲相關反映。一名網友上淘寶購物時，卻遭到賣家狠心打槍，直說「拒絕台灣一切交易」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，因為生意需求，特別上淘寶選購需要的物品，好不容易挑到了心儀的款式，賣家卻對「貨物送達地點」有顧慮，不願意發貨。

從原PO和賣家的對話截圖中可見，賣家發現原PO身處台灣後，毫不猶豫的回覆「不做」還附上一個紅色的發怒表情符號，直說目前不會發貨，「拒絕台灣一切交易，不針對人，維護國家主權和領土完整，微薄之力」。對此，原PO則是回應「好的，沒關係」。

賣家直言，「拒絕台灣一切交易」，是想為維護國家主權和領土完整盡一份心力。（圖／取自FB爆廢公社公開版）

貼文曝光後網友紛紛留言，「你買什麼東西呀？我都正常買沒被拒絕，管他的直接買呀，他哪知道你那裡的」、「我的已經出貨了耶！下單之前客服小姐姐還一直幫我回答問」，但也有人笑說，「不是國內包郵嗎，為什麼還收我運費」。

有媒體報導，代購業者指出，大陸到台灣的貨物會遭到海關攔截銷毀，對此，財報部關務署回應，經查目前尚無接獲業者反映相關事宜，電詢攬兩岸快遞的國際大型快遞公司，也表示並無收到任何有關通知，目前貨物近出口情形無顯著變化，海關將與相關公協會及業者保持密切聯繫，並持續觀察進出口至中國大陸貨物量變化情形。