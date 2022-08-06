柯文哲曝「一輩子最困難的事」贈腳踏車傳承 黃珊珊感動流淚：謝謝市長

台灣民眾黨6日舉行創黨3周年活動，台北市副市長黃珊珊以特別嘉賓身分出席，黨主席柯文哲致贈他完成一路雙塔、一路北高的腳踏車送給黃珊珊，希望黃可以繼續騎下去，而黃珊珊在民眾黨黨慶結束後，也在臉書發文，強調非常願意扛起責任，讓台北持續前進。並表示與民眾黨有相同的信念，也將一同開創更好的未來。

黃珊珊寫下，在台北擔任議員超過20年，見證過去8年來城市前所未有的種種改變，「所以，我非常願意扛起責任，讓勤政的政治文化延續、讓台北持續前進。」

黃珊珊也表示，對於台灣的未來發展，2022年的選舉是關鍵一戰。並開酸另外兩位對手，候選人對市政一竅不通，每天噴口水蒙混過關，強調市民事要選擇讓城市繼續向上提升、還是向下沈淪，這是一次關鍵的抉擇。

黃珊珊最後寫下，今年年底的選舉，期盼自己可以成為提升台灣政治風氣的一股力量。並強調與民眾黨有相同的信念，也將一同開創更好的未來。