俗話說「小賭怡情」，許多人喜歡在閒暇時刻找來親朋好友，在麻將桌上一決高下，不過有時洗牌發出的聲響卻會引來鄰居抗議。對此，有日本網友靈機一動，居然把「菜瓜布」做成麻將的樣子，讓網友看了忍不住大讚，不只打麻將時超級安靜，還可以瞬便刷桌子，同時幫手去角質，甚至可以指派輸家用菜瓜布洗碗。

日本1名推特用戶「@isaki68k」過去曾分享一張照片，其中有4個人正在打麻將，麻將桌是用4張長桌併起，中間再放一塊板子，而他們手中的牌也比正常尺寸大上許多，仔細一看，原來這些麻將的本體是用綠黃香間的菜瓜布製成。

日本網友發揮創意，把菜瓜布較粗的那面當作麻將背面，柔軟海綿的部分，則貼上用印表機印出的牌面，包括「萬字、筒子、條子、花牌」等樣式，手工打造出超輕量的靜音麻將。

照片中的麻將花色相當齊全，只不過尺寸比一般麻將大了好幾倍。（圖／翻攝自推特 @Aeigs013）

而這款外型特殊的麻將也被台灣網友轉貼到「爆廢公社」和「爆料公社」等臉書社團，貼文湧入上千網友朝聖，忍不住佩服日本人的創意，「真。衛生麻將」、「這樣就沒有麻將聲了」、「用久了桌子會很白，洗牌順便刷桌子」、「用這個打麻將不用怕吵，可以大力洗牌」、「打噴嚏就詐胡了」、「沒聲音沒FU啦」、「自摸摸到手破皮」、「輸的洗碗」。