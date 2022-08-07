女網姊妹花詹詠然、詹皓晴本周在美國聖荷西網球賽奮戰，儘管姊姊詹詠然身體不適退賽、無緣繼續晉級，不過妹妹詹皓晴一路闖關，今天準決賽2比6、7比6（4）、10比3逆轉勝大會第2種子加拿大達布蘿絲姬（ Gabriela Dabrowski）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），詹皓晴本季首度打進到決賽。

詹皓晴本季主要和日本選手青山修子搭擋，兩人本季目前最佳戰績是4強，在聖荷西網球賽雖然沒能排上種子，但兩人場上合作化學效應不錯，8強賽先扳倒第3種子組合，準決賽再重挫第2種子，儼然「種子殺手」。

詹皓晴上次進入決賽是去年2月墨爾本網球賽，當時搭擋是姊姊詹詠然，姊妹倆最後收下亞軍，這次來到聖荷西，就差一關就可以拿到個人自2019年9月泛太平洋網球賽之後，相隔將近3年的首冠。

詹詠然這一站賽事因為身體不適，8強賽前無奈退賽，送中國大陸組合楊釗煊／徐一璠晉級4強，楊釗煊／徐一璠將和大陸張帥／庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）爭奪決賽門票。