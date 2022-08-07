洋蔥（左起）、春風、健志在節目中各司其職，發揮長才。（灰人文化傳媒提供）

首檔以「社區再生」為主題的華視、東森超視實境節目《歡迎光臨-等你來家1》，集結金鐘、金馬、金曲三金陣容，其中，3度參加真人秀的本土天團玖壹壹則是不同於前2次獨挑大梁，這次和國民媽媽林美秀、搖滾天團動力火車及金馬新演員范少勳合作。

春風這次擔任「業務經理」，必須化身男公關負責宣傳、推廣員，還要讓遊客們住宿消費，他特別開設官方IG，擔任小編經營社群編寫發文、更不時開直播號召大家關注；這次也是他與林美秀第一次合作，但2人相當有話聊，每次一起工作總能聊到忘我，甚至一度笑到流淚。怕熱的他透露拍攝期間實在受不了當地高溫，「最難忘在體感溫度40度的太陽下刷油漆！」至於整體感想，他則耍酷說：「這次多了很多朋友，變得做什麼事都很好玩。」

對於這次多了許多夥伴，健志興奮表示可以跟大家合作真的相當期待，他也分享拍攝經驗，笑說：「若沒有頭緒時，看到哪裡有黑衣人，往那邊去就對了！」這次擔任「大頭家」職務的他，必須用老闆思維來評估整體營運方式，他直白地說：「負責想賺錢方法！」他將員貝到臨近島嶼串連成一系列旅遊Tour，從在地文化出發、社區再生、結合海洋環保，與大家一起努力經營讓這一切變得有商業價值！熱愛大自然的他難以忘懷當地美景，直呼：「最難忘去後山俯視整個海上的小島，跟美死人的夕陽 ！」最後用一句話形容這次心情，健志直言：「人多力量大！」

而洋蔥身兼多職，被眾人推派為「康樂股長」，還同時得扛起導遊、餐廳吧台人員的工作，他時常拿著大聲公替旅客們介紹景點，長時間的曝曬也讓他膚色變得相當黝黑，因此被冠上為「台版古天樂」美譽。最難忘的回憶？他說：「雖然在這裡整整兩周，但員貝島還有好多地方沒看得很仔細，讓我很遺憾，之後一定還要再來！」最後，他感謝神隊友們支援，「謝謝動力火車、少勳、美秀姐，大家分工起來感覺比較沒有壓力，因為有事一起扛！」《歡迎光臨-等你來家1》自10月8日起每周六晚間8點在華視主頻首播上檔、10月8日晚間10點在LINE TV、10月9日晚間8點在東森超視接力播出。