內湖交通近期成為台北市長選戰攻防焦點，民進黨參選人陳時中拋出4大策略、8年完成捷運路網，國民黨參選人蔣萬安則強調要從時間、空間及運具3大角度下手改善。對此，陳時中團隊競選總幹事吳思瑤7日質疑， 「陳時中已經到XYZ了，蔣萬安還在ABC」，還說蔣萬安若要「拿香對拜」也要拿好，才不會褻瀆神明、踐踏民意。

吳思瑤下午陪同陳時中赴大安文山區地方見面會時接受媒體聯訪，她強調，參選台北市長絕對不是在臉書前敲敲鍵盤、講講空話就可以了，大讚陳時中在參選不到1個月的今天，就具體針對改善內湖交通端出嚴謹可行的方案，包括短中長程，連作法、工期、工法都提出完善規畫，反觀蔣萬安還在講空話。

吳思瑤酸，蔣萬安說要以時間、空間及運具3方面解決內湖交通問題，這不是最基本的ABC嗎，解決任何一個地方的交通問題，這些都是最基本的元素，「陳時中已經到XYZ了，蔣萬安還在ABC」，還說如果蔣萬安要「拿香對拜」，也要把香拿好，才不會褻瀆神明、踐踏民意，絕對不應當是用粗糙、移花接木的方式，在7月講鬼話，這樣的態度非常不正確。

她表示，陳時中今早端出來的短中長程計畫，短期改善要透過企業協力，中期要以4大道路交通改善，尤其是堤頂、塔悠要做地下連通道，包括路線、工期都經過完整評估，長期則是捷運東環段、民生汐止線，強調團隊視野宏觀、做法可行，「蔣萬安完全看不到陳時中的車尾燈。」