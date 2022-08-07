香港歌王李克勤從中學就參加校內外歌唱比賽被發掘，在演藝圈紅了40年，且持續推出專輯，2016年參加綜藝節目《我是歌手》第四季，歌聲和演唱技巧獲得許多粉絲喜愛，之後在多檔歌唱節目亮相，在音樂節目《中國好聲音》第十季擔任導師，成為歷史上第一個來自香港的冠軍導師。近期傳出李克勤妻子瞞著他悄悄買下新豪宅，身價再次上漲。

據《香港01》報導，李克勤2015年轉往大陸發展，陸續接下許多節目邀約《蒙面歌王》、《我是歌手》、《中國夢之聲‧我們的歌》、《2021中國好聲音》、《聲生不息》等，在節目《中國好聲音》第十季擔任導師，地位水漲船高，收入也持續上漲，他的妻子盧淑儀2021年以2583.6萬港幣（約台幣9985萬元）買下香港仔黃竹坑站晉環豪宅，對此李克勤出席活動回應自己是看到報導才知道，妻子之前有稍微提過，不過他並不很在意，連自住還是投資都表示不清楚，還要回去問老婆。

據悉李克勤是圈內有名的愛妻男，名下物業都加上盧淑儀的名字，傳聞兩人名下財產總價值2.3億港幣（8.78億台幣），全部都由夫妻共同持有。李克勤的妻子盧淑儀是1992年的香港小姐冠軍，當選香港小姐後不久就和李克勤相戀，1993年卸任香港小姐後就退出演藝圈，默默支持李克勤的事業，就算李克勤事業低谷期仍不離不棄，李克勤以女友為題材寫過多首情歌，是外人眼中的神仙眷侶。