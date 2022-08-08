一名羅姓男子今年4月行經北市萬華區一處公園時，見到老婦隻身一人，竟一時難忍慾望，自後方環抱婦人並摸胸、摸下體，還將婦人強壓在地意圖性侵，但婦人抵死不從，羅男才作罷。台北地院審結，依強制性交未遂罪，處羅男1年8月徒刑。可上訴。

判決書指出，羅男於今年4月間深夜行經萬華區和平公園附近，見到一名年長的婦人獨自一人，羅男認為有機可乘，先自後方環抱婦人，持續摸其胸部與下體，還用下體猛撞婦人，並將婦人推倒在地意圖性侵，但婦人拿起地上木棍死命反抗，一旁路人上前協助，羅男才停止犯行落跑。案經婦人報警處理，警方逮回羅男後移送法辦。

台北地院審理時，羅男坦承犯行，但法官發現羅男有妨害性自主前科，才服刑完畢又再犯，顯見其未因前案的刑期而心生警惕，故依法加重刑罰，且羅男僅為了滿足個人慾望，就在深夜侵犯婦人，已造成社會治安問題，審酌後依強制性交未遂罪，累犯，處1年8月徒刑。可上訴。

根據刑法第221條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。前項之未遂犯罰之。