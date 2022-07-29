一名19歲杜姓男子，開車載少年友人和1名14歲國中少女前往旅館內狂歡，3人喝完酒後，見到少女因酒醉不省人事，且少年友人還在一旁和她嘿咻，一時情慾高漲，認為少女昏睡有機可乘，竟先猥褻少女後，強行硬上。事後少女被友人告知遭到偷拍性愛片而偷偷告訴學校師長，杜男遭告後坦承犯行，且賠償少女及父母60萬元，法官認為杜男有悔意且態度良好，依乘機性交罪判杜2年，緩刑5年，可上訴。

根據判決書，14歲的國中少女小美，於民國107年7、8月間，透過探探通訊軟體認識一名少年男網友，某日小美心情不佳，於是透過臉書即時通約男網友出門。

但少年男網友又找來一名杜姓男子開車載她們一起外出，並前往汽車旅館內狂歡，小美因不勝酒力酩酊無力、意識不清，卻當場與少年網友發生性關係。未料杜男在場也忍不住，趁機猥褻少女後性侵。

少女事後經友人告知，她疑似遭杜男偷拍性愛影片，於是透過朋友向學校師長告知；經向杜男提告後，杜遭到起訴。

法官審理後認定，杜男所犯乘機性交罪為法定刑3年以上10年以下有期徒刑之罪，利用小美酒醉而陷於此不能且不知抗拒之狀態下，對小美為性交行為雖然可議，但考量杜男過去並無前科紀錄，思慮未周，一時情慾失控，對小美乘機性交行為，全程坦承犯行，又與小美及其父母達成和解賠償60萬元，依乘機性交罪判杜2年，緩刑5年，可上訴。