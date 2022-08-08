1名人夫欲哭無淚表示，老婆回娘家10天只留750元給他，讓他省點花，他崩潰發文詢問網友們：「有什麼方法可以讓750再放大使用啊」，貼文一出，網友們紛紛幫原PO思考該如何活下去，也有人笑說：「去撿資源回收吧」、「唯一的出路，只有買彩票」。

1名人夫在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出多張聊天紀錄截圖，畫面中可見，老婆要回娘家10天，留了600元給他當生活費，老婆告知他「如果600不夠，抽屜裏面還有150，這樣應該夠了吧」，並要他省一點不要亂花錢，這禮拜盡量不要和朋友吃飯，他無奈表示10天無法只用750存活，沒想到老婆竟提議，若錢不夠花，可以到岳母家吃飯，讓他不禁直呼：「要哭了」，並發文詢問網友們：「有什麼方法可以讓，750再放大使用啊？」

貼文曝光後，不少人樂觀的幫原PO想辦法：「10天，1斗米200的蛋，再買點罐頭，應該還能剩下近200買2包菸」、「可以考慮附近軍營有沒有可以搭伙，這價格軍餐還吃不到3餐」、「早餐25 午餐公司晚餐50可以解決的，有時候沒吃跳過晚餐都省下來了」、「9天都吃肉燥飯一碗大碗肉燥飯50 共450，你還有300最後一天可以點牛排吃，真幸福」、「金針菇無限循環，而且只要買1包」、「以去印尼商店買泡麵 1包只要7塊錢，1天吃10包應該夠吧」。

也有人笑說：「這老婆真的有點…她自己有辦法10天只花750嗎」、「1天有75耶」、「去撿資源回收吧」、「1包菸都買不起」、「很可憐，要花錢還要看老婆臉色」、「750緊繃2-3天 」、「換一個老婆啊，還要問」、「唯一的出路，只有買彩券」。