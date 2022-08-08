唱紅〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉等金曲的知名創作歌手黃大煒，驚爆他近日身體出狀況，本月2日因心臟不適、呼吸困難急入院，讓家人焦慮不已，而他在昨晚(8/7)親上線，於社群po文報平安，透露已平安出院。

黃大煒心臟不適導致呼吸困難，因此急就醫，其經紀人近日透過IG限時動態分享他的病況，貼出黃大煒分別與北醫腎臟科主任葉曙慶及骨科主任吳家麟的合照，透露他住院做了心導管攝影，所幸檢查結果是血管沒阻塞，暫時無需動刀也不用裝支架，「但問題來了，若血管沒有阻塞為何心臟功能如此衰弱呢？所以還要再做檢查，也要檢查和解決肺浸潤的問題」。

而黃大煒本人，則於昨晚發文報平安，表示在經歷緊張突發的心臟不適後，立即住院檢查，「在北醫心臟主治醫師楊宗霖醫師的細心診治後，我已安然出院回家休養生息」，後續就是持續觀察治療，「相信很快就能站在舞台上唱歌給大家聽，繼續我的音樂搖滾人生」。

他也感謝北醫全體醫護人員的照顧，還有好友們輪番帶著水果來探望他，「讓大家擔心真是抱歉！祝福大家身心靈都快樂健康」，據悉，黃大煒如今雖未婚，但與經紀人女友Vicky愛情長跑已25年，這回他突然心臟不適，讓女友擔心又心疼，事實上10多年前Vicky曾罹患胃癌，當時黃大煒守護在她身旁，在他的細心照料下，她漸漸恢復健康，如今黃大煒病倒，換Vicky來守護他，兩人的感情深厚有目共睹，早已是一家人。