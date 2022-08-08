近期對岸對台灣文攻武嚇不斷，中國外交部發言人華春瑩發文說台灣有許多家山東餃子館，代表台灣人忘不了祖國的味道。桃園市長鄭文燦回應，對岸不了解台灣多元、包容的民族特質。

鄭文燦說，這件事情在網路掀起不少評論，中國各地都有跨國公司的飲食店，「難道中國就變了嗎？」他認為，台灣很包容，文化來自四面八方，各種飲食都能受到歡迎，文化跟政治要抱著多元包容的態度，對岸不了解台灣多元及包容的民族特質。