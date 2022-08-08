2009年莫拉克風災重創南台灣，不少原鄉部落遠離山林、搬遷至山下永久屋，但陸續面臨土地飽和、文化流失及發展受限等問題，屏東大學在13周年這天舉辦「2022莫拉克災後原住民族人權工作坊」，針對災後重建進行討論，席間族人一句「回家好難」！觸動多人心扉。

魯凱民族議會祕書長台邦．撒沙勒表示，莫拉克災後，不少原住民族團體便不斷地陳情和抗議，但政府卻持續漠視永久屋的人權發展，讓原住民族轉型正義持續開倒車。

他以日前監察院提出的永久屋調查報告書指出，政府在風災後20日即拍板永久屋政策，且否決中繼屋提案，從那一刻起永久屋注定淪為空殼、僅是「長期中繼屋」，根本無法支持部落整體發展，因此他建議，應重新檢討災後重建政策。

台邦也談到，風災過後政府以僵化的原鄉安全評估標準和不平等契約，限制原住民族返鄉發展權利，應該解除原鄉發展與永久屋基地二選一的限制，因為根據近期兩公約審查結果，適足居住權應包含經濟、社會、文化權的整合保障，所以重新檢討永久屋的土地問題有其必要。

屏東大學校長陳永森表示，土地使用還是要有民眾參與，若由部落發想、提供意見，讓國土計畫可以解決地用問題；他強調，莫拉克風災是過去50年來南台灣最嚴重的環境災難，其中永久屋政策對於南部原住民族的政治、經濟、文化有深遠的影響。

陳永森在就任校長時就宣示「屏東事就是屏大事」，因此強調，在相關議題上，「屏東大學不會缺席」。