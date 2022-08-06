原民會今天共頒發52名族語模範父親，並提供最高1萬元獎金，希望藉此表揚原住民族語模範父親傳承族語的努力，原民會主委夷將‧拔路兒表示，小時候在家裡父親在家裡都用阿美族語與其對話，也使他至今還會說族語，他也說，原民會推動語言發展的預算，將從今年的5億餘元，增加至明年的13億餘元。
行政院院長蘇貞昌表示，國家推動英語教育是為了跟國際競爭，但保存這塊土地上的語言很重要，如果母語斷了、文化就滅了，盼透過表揚，讓孩子知道講母語是光榮的事。
原民會今天共頒發52名族語模範父親，並提供最高1萬元獎金，希望藉此表揚原住民族語模範父親傳承族語的努力，原民會主委夷將‧拔路兒表示，小時候在家裡父親在家裡都用阿美族語與其對話，也使他至今還會說族語，他也說，原民會推動語言發展的預算，將從今年的5億餘元，增加至明年的13億餘元。
行政院院長蘇貞昌表示，國家推動英語教育是為了跟國際競爭，但保存這塊土地上的語言很重要，如果母語斷了、文化就滅了，盼透過表揚，讓孩子知道講母語是光榮的事。
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