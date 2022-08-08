全球全球通膨高漲及產業鏈庫存調整，推累塑化報價隨終端需求放緩全面走弱，台塑四寶7月合計營收1557.36億元，月減14％，但較去年同期長8.8％；其中，台塑四寶7月營收皆較6月下滑逾一成，但台化、台塑化單月營收則較去年同期成長3.3％、42％。不過，受惠上半年石化行情持穩支撐，台塑四寶前7月營收1.125兆元，年增21.7％。

台塑受制歐美持續升息，各國陸續跟進，引發全球房地產、家電及電子等產業景氣疲弱、終端消費需求低迷，拖累石化產品市場行情，7月各產品價格都比6月下跌，幅度介於5~10％。在7月部分歲修計畫，開工率降低，加上客戶購料保守，需求持續萎縮，營收年月雙減10.8％、16.7％。

南亞7月電路板需求良好，惟環氧樹脂反應原料成本調降售價、聚酯產品因美國國慶交運量減少，加上EG隨虧損持續減產，且BPA價量下修，整體營收比預估持平表現落後，月年衰退13％、24％。

台化表示，市場對總體經濟淨信心不足，消費力道減弱，下游需求緊縮，客戶開動降低，採購觀望，影響產品行情走跌，SM、酚酮、PS、ABS、PP、PTA合計影響31.5億元，加上煤價高漲，降低發電機組運轉時數，7月營收月減14.3％。

不過，ARO-2去年安排定檢，今年產銷正常，PX售量及萃餘油回售台塑化增加，且苯原料減少自用，增加外售，7月營收比去年同期增長3.3％。

台塑化指出，受惠油價高檔，7月營收較去年同期大幅成長42.3％。不過，與前個月相比油價有回落，煉油業績月減12.2％，石化事業也因中短需求下滑，旗下第二套輕油裂解廠隨石化下游需求疲弱停車降量，7月乙烯產能利用率降至61％（去年7月產能利用率88％），業績月減23.3％，導致7月營收月減13.4％。