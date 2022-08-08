年底台北市長選戰競爭激烈，民進黨參選人陳時中在8日播出的專訪中再度點評對手，認為國民黨立委蔣萬安應保持溫文儒雅形象、做理性辯論比較好，政見也該端出細部方案；至於台北市副市長黃珊珊，他則酸說對方脾氣比較大，不接電話就算了還寫臉書罵人，執政上也要改變心態，不要將地方該執行的事當作是中央應該做的。

陳時中提及，他過去曾講了黃、蔣的優點，但對方不領情，但自己還是認為蔣萬安是個溫文儒雅的年輕人，選舉人設應該要設定成這樣，做理性辯論應該比較好，「但好像講他溫文儒雅，講他人設有些改變，他也不高興。」

談及黃珊珊，陳時中說，在還沒有進入選舉模式前，看起來還比較好，「黃珊珊有時候脾氣比較大，在防疫打給她不接，還要寫臉書罵我」，他也覺得很奇怪，自己當防疫指揮官時有事情要拜託北市或支援，打電話不接就算了，還要寫臉書「氣噗噗」。

不過，他也說，黃珊珊在做副市長任內，還是跑得滿勤快的，對各種事物也是滿勤快在做，相信對方做了這麼久的市議員後，對市政熟稔度應該會比自己好，但有的時候，有些人了解的比較深，卻不一定做得比較好。

他認為，大家做事情無法每樣都比別人厲害，若想把事情做好，就要跟很多厲害的人請教，要知人善任、待人以誠，這才是領導者最重要的特質，也要去想比自己厲害的人是厲害在哪，然後誠心誠意去尊重人家，大家互相肝膽相照，然後能夠替市政做一些事情。

話鋒一轉，他提及「第4組參選人」、台北市長柯文哲，直言對方8年前端出柯P新政時可說是豪氣干雲，現在回去看都還很感動，但今天卻突然變失敗主義，為什麼這8年對柯挫折這麼大，這就難以理解，但8年前他還是肯定柯P新政，也有投柯一票。

談到蔣、黃是否有提出不錯的政見，陳時中則說，蔣萬安有提到寵物保護概念，自己也很認同，但沒有比較細的方案，另外青銀共居的方案也被黃珊珊打臉，說北市早就在做，事實上北市府並沒有做好、也沒成案，「拿沒有成案的東西，去打人家的構想，這就怪怪的。」

陳表示，老舊工業住宅應該整體被考慮，那個東西非常複雜，內政部也一直有長期規劃，在選舉前自己的團隊一定會提出方向來，而不是一句話就把人家否定掉。

陳還說，黃珊珊心態上要改，因為地方政府有其責任，中央擬政策、編列預算，地方負責執行，若地方把要執行的東西都當作是中央要做的，台灣就會慘，所以他認為心態的轉變很重要，若他當市長一定會很清楚的執行政策，和中央好好配合，讓北市得到應得的。