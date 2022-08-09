根據中央氣象局最新資訊，今晨2時53分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北北東方72.4公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110809

花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級
台東縣外海發生規模3.3地震 最大震度台東縣蘭嶼3級
台東近海地震規模3.6 最大震度台東縣3級
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