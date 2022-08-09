台東縣近海發生規模3.2地震 最大震度4級 04:352022/08/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣近海發生規模3.2地震 最大震度4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今晨2時53分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北北東方72.4公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110809 花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級 台東縣外海發生規模3.3地震 最大震度台東縣蘭嶼3級 台東近海地震規模3.6 最大震度台東縣3級 #台東縣 #2地震 #近海 #發生規模 #最大震度4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭規模3.7地震 最大震度3級 04:422022/07/28 生活 苗栗規模4.3極淺層地震 最大震度苗栗、新竹3級 07:532022/07/25 生活 台北高樓有感搖晃！台東外海地震規模5.4 最大震度4級 08:192022/07/28 生活 女山友南橫腳傷無法行走 氣侯惡劣增添救援難度 14:132022/08/04 社會 台東縣關山鎮阿嬤豆花25元佛心價 3小時完售 17:462022/08/02 生活 原住民土地古道遺址維護有成 台東4單位獲全國績優 15:562022/07/25 寶島 台東縣長選舉開打 劉櫂豪開第1槍 活水湖成戰場 12:092022/07/21 政治 6度參選台東縣長 劉櫂豪：驗證饒慶鈴4年施政 12:002022/07/26 政治 國家警報響！台東近海規模5.2地震 全台有感 08:422022/07/24 生活 晚上很吵的夜鷹小時候長這樣 居民表示：原諒牠了 17:582022/07/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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