【全程影音】碩士學位遭台大撤銷！ 林智堅喊「無辜」：我是受害者

民進黨桃園市長參選人林智堅今遭台大認定論文抄襲，其台大碩士學位也被撤銷；而此案另位當事人余正煌不僅經台大判定未抄襲，余還透過律師聲明考慮告林智堅侵權。林智堅下午召開記者會回應，認為余正煌做人不厚道，語氣從無奈到笑出聲，說「這做人可以這樣子嗎？」

林智堅表示，在整個過程中，他是善意的資料提供者，指導教授陳明通是熱心盡責的老師，余正煌則是積極的研究生，「大家可以理解我的心情嗎？百口莫辯！如果我當時沒有答應陳明通，怎麼會有這個事？」

「陳明通根本在我不知情的情況下，把初稿給了他！」林智堅指出，陳明通過去有在聲明中清楚說明此事，可是台大還是做出這樣的審訂，而余正煌現在還說要對他提告，「是非可以這樣顛倒嗎？這社會甘a塞阿內？」

林智堅強調，他總共只見過余正煌2次，第1次是導師宴，陳明通特別要余對他表示感謝，第2次則是去年調查局辦教育訓練時，對方主動再次向他道謝，「他自己說他是學弟，很客氣，但怎會轉變這麼快？」

「這做人可以這樣子嗎？我覺得太不厚道了！」林智堅質疑，余正煌有沒有使用他的民調？有沒有參考他的草稿？「剛剛這位媒體朋友還提到，余正煌要告我！」講到最後林智堅有了情緒，只能不斷搖頭，甚至無奈到笑出聲，更直接把麥克風放下。