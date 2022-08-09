連鎖家具業詩肯（6195）9日公布上半年財報，營收12.47億元創新高，唯基於國際原物料價格大漲，第一季成本壓力大增，稅後純益1.28億元，較去年微幅衰退2.54％，每股純益2.55元。

詩肯指出，上半年合併營收12.47億元，年增10.01％，仍創新高，但由於國際原物料價格大漲，第一季成本壓力大增，稅後純益1.28億元，較去年微幅衰退2.54％，每股純益2.55元，詩肯表示，第二季獲利表現已經明顯回穩，有信心下半年再繳出亮麗成績單。

詩肯表示，今年第一季獲利7968萬元，年減17.69％主要因為成本、費用提高，降低毛利率，但第二季單季營收5.87億元，年增20.12％，而獲利4844萬元，較去年同期大增39.76％，原物料上漲衝擊相對收歛。

詩肯也公告7月營收1.97億元，年增21.71％，累計1~7月營收14.44億元，年增11.47％；詩肯表示，第二季台灣疫情大爆發，但營收表現未受衝擊，表現一路延續至7月，而8月進入傳統民俗月，但業績仍有不俗表現，至目前呈現淡季不淡的態勢，也未受通膨、升息與政府打房措施影響，因此樂觀看待下半年營運。