股神巴菲特(Warren Buffett)的波克夏(Berkshire)公司又買進西方石油公司(Occidental Petroleum)更多股票，持股比例超過20%。波克夏因此可以利用西方石油部分獲利，列為自己獲利，進而再增加數十億美元獲利。

周一晚間公布的監管文件顯示，波克夏從8月4日到8月8日共斥資3.91億美元，買下西方石油670萬股普通股。

此次收購也讓波克夏總計獲得1.884億股的西方石油股票，佔其流通股的20.2%，價值在113億美元。

該20%的股票，可以讓波克夏透過所謂的「權益會計法」，將一定比例的西方石油獲利與該公司營業業績一起公告。

根據Refinitiv資料，分析師預計西方石油今年獲利將達105億美元。

巴菲特的公司還持有西方石油價值100億美元的特別股，以及其它可購買8390萬股普通股的權證。

西方石油周一股價收於60.04美元。受惠於俄羅斯入侵烏克蘭，油價今年上漲了一倍多。