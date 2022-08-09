全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)(臻鼎科技控股公司)第2季稅後盈餘為26.34億元，季增40.9%，累計上半年每股盈餘達4.77元，儘管下半年終端市場雜音不少，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，下半年六大產品線將持續成長，預期下半年會比上半年好，也會比去年同期好，公司擴產腳步也不會改變。

臻鼎-KY今天下午舉行線上法說會，由沈慶芳親自主持，臻鼎-KY長期深耕全球一流客戶，目前歐美客戶佔比達90%，日本及大陸區客戶約佔10%，且公司致力提供客戶一站式購足(One ZDT)多元產品服務，目前產品包括：軟板、硬板、軟硬結合板、HDI、IC載板(類載板)及汽車板等，加上智慧製造效應顯現，專做有錢人生意，讓公司營運在全球通膨升息衝擊終端需求下仍能維持穩定成長。

臻鼎-KY第2季合併營收為345.34億元，季增1.8%，年增16%，為歷年同期新高，主要受惠於電腦消費類與IC載板出貨暢旺；單季合併毛利率因產品組合優化且全產品線營運效率大幅提升，較去年同期增加2.9個百分點至19.1%，營業利益率較去年同期增加4個百分點達8.1%，單季稅後盈餘達37.3億元，年增239.7%，歸屬母公司淨利為26.34億元，季增40.9%，年增247%，單季每股盈餘為2.79元，亦是歷年同期新高。

在手機業務維持穩健下，電腦消費類與IC載板皆有明顯成長，帶動臻鼎-KY今年上半年合併營收達684.5億元，年增20.2%，為歷年同期新高，毛利率與營業淨利率分別較去年同期增加2.2個與3.8個百分點，分別達19%與8.3%，上半年稅後盈餘65.06億元，歸屬母公司淨利為45.07億元，年增164%，每股盈餘為4.77元。

沈慶芳表示，上半年營收持續創同期新高，稅後淨利更是大幅年增161.4%，主要歸功於One ZDT策略奏效，全產品線營運效率、稼動率、良率皆顯著提升。

展望下半年，沈慶芳表示，雖然短期消費電子需求出現雜音，下半年營運預期將隨客戶新品量產，以及秦皇島BT新廠產能挹注，業績持續增溫，六大產品線之稼動率與效率將逐步提高，2022年全年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度將大於營收成長。

針對提問大陸堅持清零政策，是否影響供應鏈穩定度？沈慶芳表示，從疫情發生以來僅部分廠區封閉生產，較挑戰辛苦是原物料調度受影響，但關關難過關關過，不會影響公司穩定成長。

由於終端需求疲弱，產業面臨庫存調整，不少廠商放緩擴產腳步，沈慶芳表示，公司擴產計畫不變，中長期而言，高階IC載板之應用與需求將持續成長，臻鼎未來10年耕耘IC載板的腳步不變；秦皇島BT載板新廠產能已於8月初開出，深圳ABF新廠也如火如荼建置中，公司已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，將在IC載板方面急起直追。

沈慶芳強調，未來臻鼎-KY仍將延續積極成長的策略，去年公司在全球PCB市占率達6.8%，目標2030年超過10%，在One ZDT的架構下，以軟板、IC載板、HDI、多層硬板四大產品線全面布局快速成長的應用市場，包含AR/VR、低軌衛星、自動駕駛等，與國際大廠共同開發新品，持續鞏固。PCB產業的龍頭地位

在產能方面，臻鼎-KY總經理李定轉表示，秦皇島BT載板廠擴建完成8月開始挹注營收，深圳ABF載板（FCBGA）工廠Fab1正在裝機Fab2廠興建中，第三高雄路竹園區廠擴充軟板與先進模組生產，預計2023年加入貢獻，另外淮安三園區擴充生產高階HDI與類載板，相關投資目標推動未來長期成長。