大陸國台辦今（9）日發布答記者問，就吳釗燮誣稱大陸無理挑釁，對台軍事威脅改變現狀，呼籲愛好民主、自由的國家支持台灣，維護台海現狀的說法，大陸國台辦發言人馬曉光表示，在一系列堅決有力的反制措施下，民進黨不思悔改，反而公然歪曲事實，包裝成受害者「告洋狀」，編造威權與民主的敘事，掩蓋獨挑釁的本質與行徑。

他表示，西方反華勢力口中的民主不過是干涉別國內政的藉口，而民進黨口中的民主更是煽動反中抗中、謀獨挑釁的遮羞布。

馬曉光表示，吳釗燮是台獨頑固分子，有關言論顛倒黑白、混淆視聽，再次暴露出其頑固謀獨本性，強調世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。

他更批評，民進黨上台以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，公然散佈「中華民國台灣」、「兩岸互不隸屬」等「兩國論」謬論，這不是企圖改變現狀是什麼？從裴洛西訪台事件中，勾連外部勢力公然挑釁國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定，這不是挑釁是什麼？

馬曉光表示，大陸捍衛國家主權和領土完整的鬥爭得到國際社會的廣泛支持。民進黨砌詞狡辯欺騙不了台灣民眾和國際社會，更正告民進黨如果在挾洋自重、謀獨挑釁的邪路上不收斂，必將遭致更加嚴厲的打擊。

由於裴洛西訪台影響，大陸近日持續於台海進行軍演，外交部長吳釗燮9日召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，呼籲立即停止軍演，並提出5點聲明外，更呼籲大陸造成的損害不會僅止於台灣，呼籲愛好自由民主的國家一起共同研議因應之道。