台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位。今日民進黨立委高嘉瑜就在臉書貼出與民進黨台北市議員「真男人」王世堅的合照，直呼「挺堅到底」，讓許多網友看完後炸鍋，引發討論。

針對林智堅論文案，台大召開學術倫理審定會，今上午公布結果，認定林智堅抄襲，結論也指出，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余的碩士論文且情節嚴重，委員會建議撤銷林智堅台大碩士學位，並經教務處核定。林智堅對此表示，「我真的非常無辜，也是受害者，台大的說法令人難以接受」。

高嘉瑜在臉書PO出和王世堅合照，直呼「挺堅到底」，讓許多網友開始遐想是不是在「諷刺林智堅」。（取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜今天則在臉書上PO出和王世堅的合照，直呼「挺堅到底」，讓許多網友開始遐想是不是在「諷刺林智堅」，紛紛留言表示「辣個男人！支持堅哥」、「堅定不移」、「民進黨唯二敢說真話的兩位，小心啊」、「他是說挺我王世堅的堅」、「一人拉全黨陪葬」、「林（王）世堅我欣賞他，敢說實話」、「全黨救一人，一人毁全黨」、「一屍五命成形了，佩服有先見之明」、「民進黨，我只服堅哥」、「我比較喜歡這個堅哥」。