甘肅省金昌市永昌縣21歲毛姓男子，疑因跟蹤少女，慘遭少女14歲郭姓男友報復，郭男糾集年紀相仿少年一行8人，動用私刑凌虐毛某兩天後，趁被害人昏迷時，加以活埋致死，全程還以手機拍攝視訊自娛，全案經被害人家屬報警查獲凶嫌，查扣視訊鐵證偵辦中。

甘肅省金昌市永昌縣公安局微博「@永昌公安」消息，永昌縣公安局7月30日12時12分，接到毛姓縣民報警稱：其子毛某（男，21歲）於7月29日13時許外出失聯，請求幫助尋找。

接報後，永昌縣公安局迅速開展查找及相關工作。8月1日凌晨1時許，獲取失聯人員疑似被侵害的相關線索後，立即啟動命案偵破機制，開展偵查工作，當日將郭姓少年（男，14歲）等8名少年虞犯全部抓獲歸案。

經查，毛姓死者經同學介紹與涉嫌人郭姓少年的女友相識後，郭某對死者跟蹤他女友不滿，產生報復念頭，遂糾集吳某等8人（均係未成年人）於7月29日至30日，多次對毛某進行毆打致其昏迷後掩埋，犯嫌對毆打受害人的部分過程拍攝了視訊。

警方根據犯罪嫌疑人供述，在永昌縣城關鎮一山坡處找到毛姓被害人被掩埋的遺體。

目前，永昌縣公安局已依法對8名少年嫌疑人刑事拘留，犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步偵辦中。