今天紅襪陣中傳出令人沮喪的消息！7月才剛復出的王牌左投賽爾(Chris Sale)又受傷了，他因騎腳踏車時發生事故而摔斷右手腕，導致骨折，必須進行手術，本季再次報銷，目前他不過只投了5.2局，更慘的是這並非他首次意外，7月13日就曾被強襲球打中手指而變形，在還未找回狀態時又遭遇不幸，令人遺憾。
紅襪王牌左投賽爾本季總算復出，但一路相當曲折，回歸第2戰就被打者強襲球砸到手指，再次進入傷兵名單，未料更慘的在後頭，近期他在養傷中又傳出因騎腳踏車出意外，導致右手腕骨折，而且要進行手術，確定報銷，7月回歸後僅投了2場，分別對光芒、洋基，共計5.2局，戰績0勝1敗自責分率3.18。
而據紅襪執行長布魯姆(Chaim Bloom)透露，賽爾在結束訓練後騎著腳踏車去吃午餐，卻在下山時撞到路上的東西，因而導致意外發生，對此布魯姆也相當無奈。此外賽爾復出前也鬧出過一件事，7月初在小聯盟投復健賽時他因表現不佳，在休息室情緒失控，大肆破壞走道上公物，還把一台電視砸爛，事後他直言自己就像個7歲小孩。
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