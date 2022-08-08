光芒投手教練史奈德。（美聯社）

台灣球員張育成前役在光芒寫下紀錄，因為光芒第8局放棄比賽，他成為隊史首位「單場開轟又挨轟」的野手。《坦帕灣時報》記者報導，光芒史上僅有兩位球員「單場開轟又挨轟」，張育成是首位野手，前一位是在2000年7月4日寫下紀錄的投手艾斯特班楊（Esteban Yan）。

22年前，當時光芒還叫做魔鬼魟，艾斯特班楊登板5局被打4分，挨了1發全壘打。那是在國聯大都會主場的比賽，投手也必須打擊，艾斯特班楊首次打擊也轟了全壘打！最終魔鬼魟15比5大獲全勝。

今年這場正好相反，因為光芒王牌失手，總教練凱許（Kevin Cash）不想打了，他看著張育成說：「你有沒有投過球？」張育成說有，凱許就讓他登板了。張育成的時速64公里超級慢速球被計分板列為「曲球」，當然還是騙不過大聯盟打者。被敲了1轟。本季還有海盜隊野手卡斯提歐（Diego Castillo）也締造「同場開轟又挨轟」的難得紀錄。

最倒楣的是光芒44歲投手教練史奈德（Kyle Snyder），當時王牌投手麥克拉納漢（Shane McClanahan）陷入困境，史奈德本來要開投手丘會議，結果他走到一半就受傷了，他因為走路而受傷！最後是總教練凱許代替上去開會，凱許說：「他拉傷了小腿肚的肌肉，拉傷了、爆掉了，我們還沒接到最終的診斷報告。」史奈德年輕時也是大聯盟投手，身高203公分。