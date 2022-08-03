球迷在史卡利大道前的路標悼念。（美聯社）

運動史上擔任單一球隊主播最久的「道奇之音」史卡利（Vin Scully）在美國時間8月2日去世，享壽94歲。史爺在2016年9月舉行封麥儀式，結束他傳奇的67年播報生涯。當時除了道奇球員列隊歡送，洛杉磯市議會還全票通過把道奇球場前的Elysian Park大道更名為「史卡利大道」，讓他的大名永垂不朽。

史卡利1950年開始擔任道奇的電視與廣播轉播員，當年道奇還在紐約布魯克林，3位播報員的其中一位Ernie Harwell跳槽去巨人隊，所以由史卡利補上。1953年，另一位播報員Barber跳槽去洋基，史卡利接任成為主播，至今仍是史上最年輕就播報世界大賽的主播（26歲）。

早年沒有網路平台，電視轉播也不普及，很多球迷都還是透過收音機來聽取戰況。當時也不像今日是主播加上球評、來賓的搭配，而是單獨一人轉播，3個人通常是在電視、廣播之間輪班，所以轉播團隊的角色非常重要。道奇1958年搬家到洛杉磯時也帶上了史卡利，幾年後紐約洋基試圖挖角史卡利，但他堅持留在道奇。1970年代之後，史卡利獲得廣大球迷認可，事業版圖擴張到網球與高爾夫。

史卡利1982年入選「 棒球名人堂」，1995年入選「廣播名人堂」，獲得艾美獎體育播報類終身成就獎，2000年美國體育播報員協會（ASA）將他評為「世紀最佳廣播員」，2014年獲頒大聯盟「歷史成就獎」。