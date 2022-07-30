今天在大聯盟場上天使以2：7不敵遊騎兵，近10戰只拿下3勝7敗，都快要被墊底的運動家給追上，而此戰他們派出左投山多沃(Patrick Sandoval)先發，他投5.2局失掉2分，在打線僅有4安打、2分進帳的幫助下他苦吞敗投，上一戰先發投球的大谷翔平4打數沒有擊出安打，加上前兩戰，已經連續9打數沒有安打。

天使與同分區的遊騎兵進行對決，雖然先發投手山多沃僅失2分，但打線持續低迷表現仍無法贏球，遊騎兵在比賽6局率先開攻，西曼(Marcus Semien)和賈西亞(Adolis García)都貢獻二壘安打合體攻下2分，下半局天使二壘手瑞吉福(Luis Rengifo)敲安討回1分，今天他4打數2安打有1打點，是全隊表現最好的打者。

9局遊騎兵製造大局，西曼靠野手失誤上壘，接著還盜往二壘，加上對方暴投以及隊友安打攻勢一舉進帳5分，將比數徹底拉開到7：1領先，西曼今天5打數1安打、跑回2分，目前打擊率是.236，遊騎兵全場用10安打就高效取得7分。9局下輪到天使最後反攻，沃許(Jared Walsh)靠野手失誤取分，但仍難以挽回戰局。

而受到外界注目的大谷此戰也延續低迷手感，4打數沒有擊出任何安打，擔任先發第2棒指定打擊的他首次上場擊出滾地球出局，4局在滿球數時揮棒落空遭三振，6局擊出飛球被接殺，8局再次敲出滾地球無功而返，目前他已連9打數無安打，打擊率降到.251，近7戰貢獻2轟3打點選到5次保送，但打擊率僅.192。