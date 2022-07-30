光芒30日在例行賽第100場吞下敗仗，張育成擔任先發游擊手打第9棒，對老東家守護者擊出兩支安打，其中一次還藉著投手犯規登上二壘。可惜光芒打線疲軟，客隊守護者最終以4比1獲勝。光芒53勝47負，在美聯東區位居第3。

守護者派出賽揚獎投手「非賈斯汀」比柏（Shane Bieber），他首局控球不穩，投出兩個四壞保送，被崔志萬安打攻下光芒第1分。接著光芒又攻佔滿壘，但被比柏以三振化解危機。

比柏第2局回復狀態，順利K掉3人，只被老隊友張育成擊出左外野滾地安打。4局上守護者反攻追平比分，下半局張育成再度從比柏手中擊出強勁的左外野滾地安打，也是他本季第4度單場雙安！ 光芒的問題在於推進力嚴重不足，就算打了安打也只是一壘打。守護者靠著拉米瑞茲（José Ramírez）的兩分炮擴大領先，保送比柏摘下第5勝。

對於團隊打擊低潮，總教練凱許（Kevin Cash）也不知該說什麼，「如果有答案我們早就解決了，必須相信我們的球員。」他強調這不是一個人的事，要用團隊的心態去面對。

張育成5月底被守護者指定轉讓，海盜隊出手接收1個月之後又把他指定轉讓，這次是由光芒收下。此戰張育成對老東家3打數2安打，吞1次三振，打擊率上升到0.198，攻擊指數0.533。