曾涉及論文抄襲案的國民黨高市議員李眉蓁今也以過來人身分說，台大對於林智堅的處分，不是人格謀殺，是林智堅選擇人格自殺。（柯宗緯攝）

台大昨認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，外界酸民進黨全黨救1人。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日認為，遺憾民進黨還是力挺他到底，相信絕對會有外溢效應，恐衝擊其他縣市選情，更可能會出現4年前全民討厭民進黨現象。

媒體問及林智堅論文門事件，是否會有外溢效應？柯志恩指出，林智堅事件所在乎的是誠信問題，特別大家已經指證歷歷，台大也做出決定，如果一個政黨對於政治人物的誠信，都不當做最基本的門檻，請問人民對這政黨還有什麼期待？

柯志恩提到，特別4年前，大家討厭民進黨，像是卡管案等，雖然不是發生在南部，但影響性是全面的，因此相信論文門事件，對於民進黨的選情衝擊絕對會外溢到其他縣市。

曾涉及論文抄襲案的國民黨高市議員李眉蓁今也以過來人身分說，台大對於林智堅的處分，不是人格謀殺，是林智堅選擇人格自殺，對於他做出這樣的決定，非常遺憾；人還是要誠實面對自己，無法誠實面對社會大眾及自己，硬凹下去對民進黨會有很大的影響。

針對高雄市長陳其邁昨在議會答詢時，酸李眉蓁當初拖2年才坦承抄襲論問。李眉蓁反駁說，陳其邁不知道是不是貴人多忘事，2年前雙方選舉時，他喊話「3分鐘可以決定的事情，為何國民黨要一拖再拖」，但其實自己3天後就決定道歉，請陳其邁也用同套標準檢視林智堅。