新冠疫情迄今已逾2年半，國內累計確診已超過477萬、病歿者達9千多人，且傳播力更強的亞型變異株BA.5已在社區出現傳播鏈，醫師表示，由於疫情已延燒太久，民眾已出現「新冠疲憊」現象，因此提供6招消除疲憊的方式，讓民眾更有活力地完成抗疫任務。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專指出，對於新冠疫情，民眾警戒心已降，最明顯的就是人群愈來愈多、安全距離愈來愈短，其實全球仍在此疫情籠罩下，科學家將人類此種「失去理智」的行為，給了一個行為名稱「新冠疲憊」（COVID Fatigue）。

黃軒提供6招消除此新冠疲憊的方式，包括運動一下、聊聊一下、正念一下、分段一下、同情一下、大笑一下。其中，運動可採簡單步行也有助緩解壓力，若不想再外運動可在家觀看運動教學影片，以做運動。

醫師提供6招對抗新冠疲憊。（圖／取自「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書）

有關聊天，黃軒表示，民眾可與親友分享挫折與焦慮；正念則是藉由調整自身呼吸，讓全身放鬆，以重拾正面能量過生活。分段則是讓每天生活改為分段的工作與休息，因太長時間的運作會讓人感受到較大的壓力。

黃軒並建議，在疫情期間，不要太苛責自己，並體諒一些因疫情帶來的變化，同情自己並同理他人，因無人可為疫情做好萬全的準備。大笑則可讓引起身體的生理快樂反應，民眾可上網重播自己喜愛的影片。