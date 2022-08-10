2019年犯下台南玉井7死2傷縱火案的曾文彥，台南高分院以曾男符合自首及可教化等理由，依殺人罪判決無期徒刑，檢提上訴後，最高法院認為曾的律師聲請醫院或學校等進行量刑鑑定，原審不准許，就認定曾男可迴避死刑宣判，判決理由矛盾及違法，撤銷發回更審。

最高法院認定二審判決對於110報案錄音未依法調查，且未說明曾男少年前案為何採為有利的量刑事由，也沒有釐清曾的犯行是否是最嚴重的犯行、他犯後表現得意及揚言再犯案，也沒有詳加調查，量刑審酌欠允當，因此撤銷二審判決。

曾文彥的家境優渥，父親是退休醫生，母親是老師，但從小卻經常情緒失控。由於家人無力管教，經玉井真理佛堂前輩堂收容試圖感化，但他住在前輩堂期間，不僅時常與人發生衝突，甚至還曾嗆聲要燒掉前輩堂，真理家族無奈之下只好將他請出去。

2019年12月13日，當時21歲的曾文彥回頭要求讓他返回前輩堂但被拒，因而懷恨在心，買了汽油到前輩堂縱火，並在犯後打110自首。因現場為木質裝潢且僅有一處出入口，火勢一發不可收拾，最後釀成7死2傷的慘劇。

由於曾文彥縱火後還回現場觀看，檢方痛斥手法殘酷視人命為草芥，犯行形同「無差別式弒殺」，依殺人等罪提起公訴，並具體求處死刑，一審台南地方法院判決死刑，二審台南高分院改判無期徒刑，但遭最高法院撤銷。