籃網明星控衛班西蒙斯（Ben Simmons）加盟至今一場未打，媒體今年5月傳言他會在東區首輪G4復出，他的隊友也是這麼想的。美媒FOX球評布契（Ric Bucher）爆料說，隊友曾在聊天群組詢問「你要上場了嗎？」然後他們只看到一句話「西蒙斯離開了聊天」。

西蒙斯與一群黑色戰袍的隊友坐在板凳席，只有他一人穿著小丑配色的便服而格外顯眼。西蒙斯會一直坐在板凳席是總教練納許（Steve Nash）的命令，納許認為要讓西蒙斯多看比賽才能更快融入籃網系統。但是西蒙斯看了半天也沒有激起上陣的欲望。

當時籃網在首輪被塞爾提克逼入0勝3負的絕境，西蒙斯如果請纓上陣扳回1勝，或許能讓外界和球迷對他改觀。就算西蒙斯認為勢不可為而放棄球季，他也可以展現正面一點的態度，而不是直接以「退出聊天群組」來回答。

上季籃網的攻擊能力是聯盟第11名，防守第19名，進攻方面他們已經有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）兩位頂尖好手，因此擅長防守的西蒙斯加盟一度令人期待，結果他的下背部痠痛揮之不去，終於讓他在整個球季（七六人與籃網）都沒有回到球場。西蒙斯2019年與七六人簽下5年1.77億美元續約，因他2019-20球季入選聯盟第三隊，合約總值擴張到1.9億美元，持續到2024-25球季結束。