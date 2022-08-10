民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲遭撤碩士學位，身兼民進黨主席的總統蔡英文今在中執會下軍令，要全黨「支持智堅捍衛自己的清白」；卻傳出有英系立委不滿，在黨團群組痛陳「跟台大對著幹對民進黨選情不利」。對此，民進黨秘書長林錫耀今表示，「換堅」根本不是個問題，更把林智堅面對在野黨圍攻比擬面對中國軍演一樣。

他強調，這次面對的圍攻，民進黨要向面對中國軍演一樣，非常冷靜沉著應對在野黨的圍攻，「也許一時波折會影響我們的心情，我們相信智堅，也相信民眾最後會做理性的判斷」。

被問到林智堅選得不理想是否下台？是否造成全黨救一人？他說，沒有考慮這個問題，至於選舉該承擔的責任，我們都是用成敗再論，現在就去設定標準、目標，「時機未到」，選舉是結果論，等結果出來，自有評價，現在就在做心戰喊話沒有必要。穩健事情該做的就要做好，民眾自然就會支持。

媒體再追，問是否希望黨內不要再「砲口對內」，林說，主席談話大家可以仔細再看一遍，主席講過他就不用再重述了。

林錫耀今天被問到有關「換堅」一事指出，昨天台大忽然開這個記者會，陣容蠻大的，校長親自出場，自己也是台大畢業，大家都認定台大在學術龍頭地位，也都敬重學術權威，但還是要就事論事，對於昨天台大學倫會的決定，「我們真的對林智堅感到非常遺憾委屈」，因此，蔡英文在中執會也表達全力支持林智堅捍衛個人清白。

他說，更換候選人的問題根本不是問題，民進黨從黨外時代 到現在35年，每一次遭遇選戰也都不是一路順風，這次面對中國軍演，林智堅面對在野黨圍攻情勢，就像民進黨面對中國軍演一樣，冷靜沉著應對。

他說，一時的波折可能會影響心情，但相信林智堅也相信民眾，會做最理性的判斷；黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的衷心，也希望可以繼鄭文燦後，成為未來非常優秀五星級的桃園市長。

至於論文事件是否會有外溢效應？林錫耀說，選舉起伏其實非常常見，也不必為一時起伏來受到太大的影響，這次選舉因為疫情，起步比較慢，最近又有第4次台海危機，其實選舉真的還沒有熱，比較熱的部分只有台北市，太快論斷對這次選情影響會如何，應該等後面整個選舉氣氛濃厚後，會比較清楚。

有媒體詢問，根據民進黨內規，除非是經過初選產生的候選人，撤換才需要全代會決定，但林智堅是獲得徵召提名，要「換堅」只要中執會做決定即可？林錫耀說，「我們沒有考慮這個問題，我無法馬上確認對法規」。

林錫耀說，除了金馬以外，民進黨在苗栗跟花蓮從來沒有執政過，但此次苗栗國民黨可能分裂，花蓮提了非常亮眼的原住民女性參選人Kolas，這讓選戰變化值得關注與期待。

林錫耀也說，從南到北結構上來看，民進黨在南部比較穩，北部因為政黨結構比較吃虧，也許沒辦法像南部這麼穩定，但事在人為，而選舉是結果論，等結果出來，不管是黨內或社會，對選戰自有評價。