郵政博物館高雄館從10日起舉辦「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」，展出由集郵家顏博政先生珍藏的日治時期（西元 1895～1945 年）實寄封，及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町及鹽埕埔等地古早明信片等共 240 件的封片珍品。

為讓民眾更了解展出內容，博物館特邀請高雄市郵藝學會理事長郭玉燦先生以本次特展主題舉行現場講座，郵政博物館曾麗妙館長與高雄郵局經理梁麗妍、高雄市工商發展投資策進會劉彥賢執行長與聖功社會福利慈善基金會社區長照站的長輩們都到場一同為特展開幕歡喜逗熱鬧。

長照站 19 位長輩們幼年期間皆親身經歷日治時代，今日特展室營造的古早高雄氛圍讓他們彷彿進入人生的時光隧道，長輩們也特別獻唱日治時期流行的望春風、月夜愁、四季紅等歌曲，在千歲團長輩們的歌聲加持下，讓展場主題更加到味。

另外高雄郵局與豐之旅讀書會、哈瑪星代天宮等單位配合特展，規劃 了「2022 跟著火車走」探索明信片內的故事，走訪現今歷史建築一日遊，今日首梯 40 位參加民眾自高雄火車站旁郵政博物館出發後，搭乘台鐵區間車、輕軌至哈瑪星、鹽埕區實地踩點老明信片上的原地古蹟，回味與對比百年來的事物變遷，並拍攝旅遊照片製作特展主題個人化郵票留念。

高雄市具有山、河、海景觀及豐富人文，全年陽光普照、氣候宜人，吸引眾多旅客到訪，「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」於 2022 臺灣文博會期間隆重開幕，展出日治時期實寄封，及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町及鹽埕埔等地古早明信片等難得一見的珍貴歷史印記，想重溫古早高雄的在地風情的朋友，千萬別錯過郵政博物館高雄館「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」。