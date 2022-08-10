台中港務分公司陳苗鏜副總經理與立陶宛政務次長互贈紀念品。(台中港務分公司)

立陶宛政務次長今率團訪問台中港。(台中港務分公司)

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅(Agnė Vaiciukevičiūtė)女士率該國政府官員及代表共11人訪台；包括立陶宛克來佩達港局長艾爾吉斯．拉塔卡斯(Algis Latakas)先生及電動車廠商，於10日下午參訪台中港，立陶宛訪問團來訪以離岸風電為主題；期盼雙方可就港埠相關經驗彼此交流，藉以深化雙方夥伴之合作關係。

台中港務分公司表示，自行政院2017年8月16日核定「風力發電4年推動計畫」，規畫於2025年達成累計約5.7GW之離岸風機裝置容量，並指定台中港工業專業區(II)作為離岸風電之機組件製造產業發展基地後，港務公司即配合政策於台中港規畫四大營運主軸，包含風機預組裝基地、風電國產化基地、運維基地及人才培訓中心等。

台中港務分公司說，今日就該四大營運主軸特此安排參訪行程，沿途介紹台中港區現已完成新建或改建的預組裝重件碼頭，包含＃2、＃5A、5B、＃36、＃107碼頭等，以及規畫作為離岸風機零組件生產製造基地的「離岸風電國產化專區」。

目前進駐業者包含天力離岸風電公司(葉片Blade)、西門子歌美颯公司(機艙Nacelle)、永冠能源材料公司(輪轂鑄件Hub)及世紀樺欣風能公司(塔柱Tower、轉接段Transition piece)，以及因應未來20年之離岸風機營運期發展之港務港勤公司所屬運維基地、風訓公司之離岸風電人才培訓中心等。

台中港務分公司強調，在當代全球淨零碳排浪潮下，開發並提升綠能使用率是各國都致力發展的新課題，目前台中港是離岸風電上部風機預組裝的重要基地，在此期間也見證新興產業在台灣從無人知曉到蓬勃發展的過程；藉此次與立陶宛訪問團彼此交流綠能產業相關發展經驗，除可開拓未來更多合作機會，亦深化雙方夥伴友好互動關係。