透過視訊，新城鄉長何禮臺、浦河町長池田拓簽訂締盟友好。（新城鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮新城鄉今與日本北海道浦河町簽訂友好交流協定，簽訂儀式以視訊進行，駐日代表謝長廷透過視訊全程參與，期許雙邊以原住民交流為基礎，拓展城鄉發展及台日合作關係；新城鄉長何禮臺也與浦河町長池田拓約定，待疫情趨緩，邀請互訪交流，讓雙方關係更加友好緊密。

簽約儀式今天上午透過視訊舉行，包括謝長廷、外交部東部辦事處長胡琪斌以及日方浦河町長池田拓、議長佐佐木孝雄、副町長松田有宏等人出席簽約儀式，新城鄉地方代表都出席見證。

謝長廷透過視訊見證友好，他說，浦河町內設有愛奴協會，新城鄉則為台灣太魯閣族重要據點，兩鄉町洽簽友好交流協定具有重要意義，盼兩地以原住民交流為基礎，透過締盟建立堅實交流管道，共同拓展台日合作關係。

何禮臺說，新城、浦河町皆有壯闊秀麗的自然風光，並一同致力原住民文化傳承、農業及觀光等產業推動與發展，有曼波魚故鄉之稱的新城，更具豐富農漁產品、石材及石藝產業；浦河町則是日本輕種馬與漁業興盛之地，海洋資源豐富，並以日高昆布最為知名，同時盛產鮭魚、花枝及鰈魚。

他說，在各方協助下，新城極力促成與浦河町的友好協定，透過此次締結，期望能活絡彼此城鄉交流、促進產業及觀光發展，並與町長約定，待疫情趨緩後，就會立即相互邀請前往交流，讓雙方關係更加實質緊密。

池田拓透表示，浦河町位於北海道南部，並有日高山脈及太平洋等豐饒大自然環繞，盛行漁業與輕種馬，共計200座農場及300頭以上純種馬，與新城鄉交流簽訂友好協定，將以少數民族太魯閣族與愛奴民族的文化為起點，建構雙方良好夥伴關係，共同努力促進台日繁榮發展。