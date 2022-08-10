日本時尚設計師三宅一生雖因肝癌逝世，在他生前曾言令自己感受到「幸福感」的另一日本設計名家皆川明，其特展《TSUZUKU》海外首站將在台舉辦，不以流行而以「一件可以穿很久的衣服」為品牌精神，皆川明的作品也受到日本前第一夫人安倍昭惠的青睞，在接待梅拉尼婭時就選穿了「mina perhonen」服飾。

三宅一生曾在為皆川撰寫書序時提到：「當我看見皆川明的作品時，我能感受到一種幸福感。」皆川明創辦的品牌「mina perhonen」成立25周年之際，其特展《TSUZUKU》也成為2019年東京都現代美術館重新開館大展，而後並巡迴兵庫縣立美術館、福岡市美術館、青森縣立美術館，10月首次移展海外就在高雄市立美術館（高美館）。在日本能在美術館舉辦大規模個展的設計師，除了皆川明的另一人便是三宅一生。

高美館館長李玉玲指出，皆川明在創辦「mina perhonen」前，原本的夢想是當馬拉松運動員，而後還曾在漁市工作，「他堅持每塊布料都用到極至不浪費，也源於剖鮪魚的經驗！」皆川在1995年成立品牌時，日本一堆知名設計師正百花爭鳴地創立個人品牌，但皆川不以自己的名號作為品牌名，他從一開始就抱著「能延續百年」的品牌初衷，此次特展「TSUZUKU」日語也即為「延續」之意。

《TSUZUKU》包括「實」、「森」、「風」、「芽」、「種」、「根」、「土」等單元，並以他所創的立體刺繡成圓圈狀的「tambourine」圖樣為展覽起點，每一個「tambourine」都是由6.93公尺的線所繡成，而「mina perhonen」的每一塊布料，都希望不只是一季、一年的流行，而是可以不斷生產、製造出來被使用於各類服飾、家飾上的，也因此特展不會強調每件作品的時間點，卻更彰顯發想的靈感以及穿著、使用者的故事。

李玉玲表示，《TSUZUKU》特展也邀請到日本知名平面設計師葛西薰擔任主視覺設計，日本建築師田根剛針對高美館空間特別規畫展場。