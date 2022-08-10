中華電(2412)10日公布7月自結營收概況。7月份核心業務延續成長趨勢，加上衝刺資通訊新興業務，合併自結營收達171.8億元，較去年同期成長3.8%，電信業務與其他業務淨利同步成長，帶動營業淨利成長10.2%，EBITDA成長7.0%，EPS達0.41元，較去年同期增加0.03元，表現亮眼，穩居電信業之冠。

核心業務部分，因數位轉型浪潮不斷推升網路服務需求，7月份行動網路與固網寬頻業務持續走揚。行動服務營收因5G用戶數與整體090門號數持續增加而成長，帶動行動月租型ARPU連續16個月上揚，年增1.5%。

固網寬頻則受惠數位應用與宅經濟的生活型態，加上「速在必行」方案加速300M以上及500M以上升速表現，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻ARPU年增2.4%，自110年度起已連續19個月成長。

中華電信表示，在全力發展5G+AIoT的策略帶動下，新興業務表現卓著。整體資通訊及專標案收入在7月大幅躍進，達雙位數成長，其中以智慧聯網營收表現最為強勁，年增率超過30%，主要來自於校園能源管理系統（EMS）及電力系統改善專案入帳挹注。

累計至今年7月，合併總營收為1,209.2億元，營業淨利為277.0億元，稅前淨利為282.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為218.8億元，自結每股盈餘為2.82元。1~7月營收達成率101.3%～101.9%，營業淨利達成率106.1%～107.9%，稅前淨利達成率107.9%～109.7%，每股盈餘達成率108.2%～110.4%，皆超越財測目標。

截至7月底止，行動通信總客戶數達1,228.1萬戶，其中，090月租型客戶數連續19個月年增率正成長；光世代寬頻用戶數為373.0萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達78.1萬戶，500Mbps以上客戶持續衝高；MOD客戶數則達205.4萬戶。