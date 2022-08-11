10日傍晚強降雨，永康區馬路淪為小河。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

永康區傍晚暴雨造成中正路與高速一、二街路段淹水一度達50公分。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

受對流雲系影響，台南市10日傍晚一場暴雨，永康區3小時累積雨量109.5毫米，造成永康區多處道路積淹水，部分路段更水深50公分，台南市長黃偉哲今天表示，昨天雨勢相當大，3小時下近3天雨量，「這種雨下在哪，都會淹水」，他也強調，台南市政府會持續優化排水、排洪系統，改善淹水。

昨天一場暴雨，永康區中正路、中正南路、高速一街等多處路段的馬路淪為小河，由於水深達半個輪胎高，不少機車騎士只好熄火涉水牽車，也有騎士索性站在路邊等雨勢變小。黃偉哲上午受訪表示，昨天短時強降雨的雨量很驚人，後來雨停大概15分鐘、半小時後，水也陸續退去，市府會持續優化排水系統。

台南市水利局統計，截至昨晚8點，最大累積雨量為東山區105.0毫米、其次為新化區84.5毫米、 永康區80.5毫米，最大10分鐘雨量為永康區31.0毫米、其次為山上區21.5毫米、 善化區21.0毫米，這場驟雨造成仁德、新市、永康、安南、新化區傳出零星積淹水災情，隨著降雨趨緩，晚間7點前皆已退水。