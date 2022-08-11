隨著國人平均壽命延長，老年人口越來越多，主動脈瓣狹窄的病人也有增加趨勢。台北榮總心臟內科主治醫師陳嬰華表示，超過75歲老年人，約12％有主動脈瓣膜狹窄的問題，當主動脈瓣膜開口小於1平方公分，即為嚴重主動脈瓣膜狹窄，若未即時治療，存活期可能不到2年，現在「經導管主動脈瓣膜植入手術」成功率高、恢復期短，是病人治療上相當好的選擇。
以往治療心臟瓣膜狹窄問題，只能用傳統的開胸換瓣手術，不過手術時間得花上4、5個小時，且需鋸開胸骨，實施全身麻醉、氣管插管，術中還要暫時讓心臟停止跳動，恢復期長達2至3個月讓許多病患、家屬卻步。
陳嬰華表示，台北榮總於2010年領先全台導入經導管瓣膜置換手術，組成14人醫療團隊至今已治療超過350名病患，且癒後成果不俗，根據最近5年的統計，病患術後30天的死亡率為1.1％，中風率1.1％，嚴重血管併發症僅1.1％，需植入永久性心律調節器者為2.4％，成績比肩美國首屈一指的心臟手術權威醫院。
73歲的盧女士，4年前就醫發現主動脈瓣膜嚴重狹窄，但因害怕開刀，一直拖延治療，直到近日突然氣喘，上氣不接下氣，搭車就醫時突然昏迷，失去呼吸心跳，急診後實施心肺復甦術並進行氣管插管，使用呼吸器維持生命。
台北榮總導管瓣膜治療團隊接手後，緊急實施經導管主動脈瓣膜置入手術，陳嬰華指出，這項手術免開胸，是從大腿內側由導管從靜脈進入心臟，術後第2天盧女士即能移除呼吸器自行呼吸，第6天透過超音波檢查也發現心臟功能恢復至50％以上，數天後即可行走，一周後就出院。
陳嬰華說，正常的心臟瓣膜開口約3至4平方公分，當時盧女士的心臟瓣膜開口僅剩0.5平方公分，屬於嚴重主動脈瓣膜狹窄病情，若透過藥物治療存活期不到2年，統計上5年存活率幾乎為零。
如今經導管主動脈瓣膜置入手術的健保給付條件已大幅鬆綁，陳嬰華表示，凡經美國計分法評估為高手術風險，曾接受心臟手術、冠狀動脈繞道術，或曾做過瓣膜手術、肺功能差、罹患癌症，經評估傳統開胸手術傷口難癒合者，都符合給付條件。
陳嬰華強調，北榮的經導管主動脈瓣膜置入經驗豐富，有很多90多歲的病患都來做這項手術，甚至還有101歲的成功案例，提醒病友遇到突然喘、心絞痛等心臟衰竭症狀時一定要馬上就醫治療。
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