愛沙尼亞外交部表示，愛沙尼亞今天召見俄羅斯大使，正式抗議一架俄羅斯直升機昨天侵犯愛沙尼亞領空。

路透社報導，愛沙尼亞外交部在新聞稿中表示，「愛沙尼亞認為這是極其嚴重且令人遺憾的事件，令人完全無法接受」，並說這架直升機未經許可從愛沙尼亞東南部一處邊境檢查站附近闖入愛沙尼亞領空。

愛沙尼亞6月曾向俄方提出相似的控訴。

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