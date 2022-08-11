愛沙尼亞召見俄大使 抗議侵犯領空 14:272022/08/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛沙尼亞外交部表示，愛沙尼亞今天召見俄羅斯大使，正式抗議一架俄羅斯直升機昨天侵犯愛沙尼亞領空。 路透社報導，愛沙尼亞外交部在新聞稿中表示，「愛沙尼亞認為這是極其嚴重且令人遺憾的事件，令人完全無法接受」，並說這架直升機未經許可從愛沙尼亞東南部一處邊境檢查站附近闖入愛沙尼亞領空。 愛沙尼亞6月曾向俄方提出相似的控訴。 解放軍空前「封台」實戰軍演 幫了美、台大忙 英外相就台海局勢召見大陸大使 中方立刻反擊 國軍謎樣的防空能力 #愛沙尼亞 #領空 #召見 #抗議 #外交部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸延長軍演 外交部：懸崖勒馬否則後果自負 18:232022/08/08 政治 共軍宣布長期軍演 外交部籲國際社會遏止威權主義 17:152022/08/07 政治 救國團16億資產充公 員工不滿走上街頭向黨產會抗議 10:592022/08/11 生活 境外網軍攻擊我政府入口網站 每分鐘最高1億7千多萬次 13:202022/08/09 政治 阿翰發聲回應「阮月嬌」歧視爭議 親吐角色扮演初衷 18:432022/08/08 娛樂 美澳日外長敦促中共停止軍演 外交部：我堅守防線絕不退讓 17:222022/08/08 政治 歐洲福爾摩沙俱樂部聯合聲明 嚴正關切大陸軍演 21:052022/08/09 政治 韓媒：美國U-2偵察機監看大陸演習 未來還可能派戰鬥機 19:522022/08/09 國際 陳建維快評》經濟部打臉外交部，抗中保台已成笑話 10:052022/08/10 快評 共軍續演訓 執行反潛和對海突擊行動 04:102022/08/09 政治要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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