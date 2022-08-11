有些人控制慾極強，尤其面對自己喜歡的人，總是會不自覺管東管西，希望對方眼裡只有自己。星座運勢網站《星座好朋友》分析，金牛座、牡羊座、天蠍座一談戀愛就化身成控制狂魔，儘管另一半可能無法理解，但其實這也是他們表達愛的方式。

TOP3金牛座

金牛座愛管另一半，尤其是運用金錢的部份，因為他們一旦付出了真心，就會以和對方共組家庭為目標去努力，所以他們努力賺錢、存錢，就是希望能夠讓未來的生活品質更好。

這樣努力為了未來打拼的金牛座，當然不希望另一半花錢沒節制，就算對方花的是自己的錢，他們也會覺得你應該也要多為未來想一想。

TOP2牡羊座

牡羊座對另一伴控制慾挺強，尤其是對於另一半的穿著打扮，因為他們都有些大男人主義，認為另一半最美的一面只能自己看到，所以他們管另一半的穿著打扮管得很嚴。

和牡羊座一起出門時，你打扮的漂漂亮亮，甚至穿的辣一點，他們都可以接受，但你若是自己一個人出門，只要裙子稍微短一點，穿著稍微露一點，都會引起他們的一頓碎念，因為他們就是不希望你被自己之外的人看。

TOP1天蠍座

天蠍座什麼都很喜歡管，幾乎到了無所不管的地步，只要他們看不順，就會用比較鋒利的言語開始碎碎念，最後警告你以後不能再這樣做。

這些行為通常都是天蠍座的不安全感在作祟，因為他們的直覺很強、比較敏感，所以常常會直覺認定某些事情不太好，一旦這種不好的預感出現，他們就會想要管著你。