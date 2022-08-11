遭綠營出征指「中共同路人」 王世堅最新回應

因為質疑林智堅的論文，被打成中共同路人一事，民進黨台北市議員王世堅今（11）日回應，這很可笑、無言以對；他希望林智堅「知所進退，不要為難整個黨，不要為難所有奉獻民主運動這麼多的先賢先烈在天之靈」，王世堅還直言，「團結的前提要建立在是非之上，不能是非不明，黑白顛倒！」

因為林智堅的風波，被打成中共同路人一事，王世堅說，這很可笑，他的外祖父因為組織台灣自治聯軍壯烈犧牲，二二八紀念館還有紀念；他父親是台大學生，因為白色恐怖四六事件被關3年。「連我這樣的家庭，都要被指涉為中共同路人，我覺得很可笑、無言以對」。

至於側翼網軍把質疑林智堅的人扣上中共同路人的帽子，王世堅認為這種說法「侵犯到台大，侵犯到台灣人共同的驕傲與光榮」，「我當然說，如果連台大都是中共同路人，那我們大家都去當中共同路人吧！」「要先當中共同路人才能反林智堅的話，就是逼大家去當中共同路人囉？」

王世堅強調，「我一再很委婉誠懇呼籲，林智堅還年輕，有他的才情，解鈴還須繫鈴人，不要讓事件惡化，親痛仇快，因為如果將錯就錯下去，將會是親痛仇快。繫鈴者知道知所進退，不要為難整個黨，不要為難所有奉獻民主運動這麼多的先賢先烈在天之靈」。

王世堅直言，這些側翼網軍，人在做天在看，一定會被追究，大家走著瞧！

至於蔡總統呼籲全黨挺智堅，王世堅則說，「我認為主席講團結，很好！主席呼籲全黨要團結，對！」「可是團結的前提要建立在是非之上，不能是非不明，黑白顛倒！」

「我認為民進黨的精神，就是由下而上，每一位從政黨員都可以發表自己的看法。如果台積電是護國神山，台大是護國神山的搖籃」。「質疑台大、對撞台大，是挑戰台灣的價值，這也是挑戰社會智慧」。

王世堅還強調，民主獨裁差別就在這裡，有人主張要用黨紀開除，就來吧，不要在背後說東說西。「自己黨的同志在電視台公然謾罵我，我從來沒有講半句！」