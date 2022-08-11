王燦被羅巧倫打到噴鼻血，用衛生紙塞鼻子讓人看得哭笑不得。（民視提供）

王燦劇中和羅巧倫攤牌的重頭戲，耗時5小時才完成。（民視提供）

羅巧倫拿高跟鞋追打王燦。（民視提供）

8點檔《黃金歲月》中受注目的「驚世夫妻」演員王燦、羅巧倫在劇中諜對諜，先是羅巧倫假裝被綁架向王燦要贖金；王燦聽到她被綁架還沾沾自喜可以趁機擺脫，兩人各懷鬼胎也引起觀眾討論。

劇情即將播出王燦拆穿羅巧倫自導自演的事，兩人大打出手，互賞巴掌連連，預計讓觀眾看得大呼過癮。王燦表示要拍打戲時很緊張，尤其羅巧倫身形嬌小，只要抓她的手，都可以聽到骨頭「嘎嘎」的聲音，相當嚇人。兩人重頭戲狼狽不堪，羅巧倫直說好像跑了一場馬拉松一樣，「累爆！」

羅巧倫為這場戲喊到喉嚨都啞，雖然播出可能一小段，但兩人這一場打戲拍攝耗時5小時，過程要大吼大叫，還要記住台詞，真的筋疲力盡，拍完整個人都虛脫了。隔天到棚內也被服裝師發現身上有許多的瘀青，她說最近留言批評黃雪琴的有減少很多，笑說觀眾鞭小力一點就是她們演出的最大動力。

演活「警世花心男」的王燦表示，當角色高駿生愛上第四個女人，他就期待接下來的報應戲，只是沒想到這一場跟羅巧倫攤牌的戲，要踹石桌跟沙發洩憤，結果「踢到鐵板」不慎撞傷腿，當場腿麻腳軟，幸好劇組有準備醫藥箱，幫他噴藥治療後，再繼續完成外景的拍攝。

而王燦分享現場的小趣味，就是羅巧倫假裝要吻他，結果是要咬他的嘴，兩人排戲的時候，羅巧倫還說；「你嘴巴繃緊一點喔!」，讓王燦一秒被開啟笑穴，讓緊湊的拍攝氣氛，放鬆不少。